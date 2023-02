I Carabinieri di San Sperate ricevono i piccoli ospiti dell'Istituto "Sacra Famiglia"

Il Comandante della Stazione ha illustrato ai bimbi i compiti quotidiani dei Carabinieri e le loro funzioni

Di: Redazione Sardegna Live

Si è svolta, con successo, ieri, la speciale visita al Comando Stazione Carabinieri di San Sperate da parte dei bambini dell’Istituto “Sacra Famiglia”.

Il 3 febbraio, i piccoli ospiti, accompagnati dalle maestre ed educatrici, sono stati accolti con cordialità e premura dal Comandante della Stazione che ha saputo illustrare loro i compiti quotidiani dei Carabinieri, le loro funzioni e responsabilità, suscitando nei giovanissimi cittadini entusiasmo ed interesse.

Non sono mancate le domande dei più curiosi, per lo più incentrate sulle autovetture militari e sugli equipaggiamenti di cui i militari dell’Arma sono dotati.

La visita non è stato solo un’attività di istruzione. Infatti, per far meglio comprendere lo spirito di unione che da sempre contraddistingue la famiglia dell'Arma, al termine della visita i partecipanti hanno potuto anche gustare un buffet appositamente pensato e dedicato a loro dai militari del Comando Stazione.

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di diffusione e condivisione dei valori della legalità e della giustizia che vede i militari dell’Arma coinvolti anche in incontri presso gli istituti scolastici secondari e superiori.