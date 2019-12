Travolto è ucciso sulla statale 131: la vittima è un 62enne di Oristano

L'uomo si stava avvicinando a una Peugeot 207 condotta da una donna dopo un lieve tamponamento. Appena fuori dal veicolo è stato travolto da una Panda che non lo ha visto

Di: Ansa

Era appena sceso dalla Fiat Punto a bordo della quale c'erano anche la moglie e la figlia, il 62enne di Oristano (le generalità non sono ancora state fornite) travolto e ucciso da un'auto questa sera lungo la Carlo Felice a Uras, nell'Oristanese.

L'uomo si stava avvicinando a una Peugeot 207 condotta da una donna dopo un lieve tamponamento. Probabilmente dovevano scambiarsi i dati. Appena fuori dal veicolo è stato travolto dalla Panda che, a causa della scarsa illuminazione o forse per la presenza di un furgone, non lo ha visto.

La vettura dopo l'impatto lo ha trascinato per diversi metri. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 e i carabinieri della Compagnia di Mogoro. Purtroppo per il 62enne non c'è stato nulla da fare.

Trasportate in ospedale altre due persone rimaste contuse dopo il primo urto tra la Punto e la 207. I militari dell'Arma stanno ancora lavorando per ricostruire dettagliatamente la dinamica della tragedia.