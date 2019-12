Inaugurato il nuovo ponte di viale Colombo

Delunas: “Grazie ai cittadini della pazienza”

Di: Antonio Caria

È stato inaugurato questa mattina il nuovo ponte sul canale Perdalonga, a Quartu Sant’Elena. Erano presenti il sindaco Stefano Delunas insieme alla Giunta quartese, il direttore generale del Ctm Roberto Murru, il Direttore dei lavori Fausto Mistretta, e la ditta Progresso Group S.r.l., che si è occupata della ricostruzione.

“Siamo soddisfatti per aver portato a compimento l’opera. Lo abbiamo fatto nel più breve tempo possibile, risolvendo così una delle tante emergenze che abbiamo dovuto affrontare in questi anni – ha dichiarato il Sindaco Stefano Delunas-. Abbiamo così riaperto l’accesso a un’arteria importantissima non solo per Quartu ma per tutta la Città Metropolitana. Riprende da subito anche il servizio che eroga il CTM, con le linee PF e QS che ripercorreranno il tragitto tradizionale, a vantaggio soprattutto dei nostri residenti del litorale. Ringraziamo i cittadini per la pazienza che hanno avuto ma adesso il problema è definitivamente superato”.

Per Murru, invece, “Si tratta di un momento molto importante, perché restituisce un collegamento cruciale tra il litorale e il centro di Quartu. PF e QS ritrovano così il loro percorso ordinario. Nel primo caso questo consente di collegare la città a Cagliari e a tutto il litorale; nel secondo caso restituiamo attraverso questo collegamento una linea che serve anche Quartucciu, Selargius e Monserrato. Si ristabilisce quindi l’ordinario svolgimento del trasporto pubblico nell’area vasta di Cagliari, servendo anche questo importante quadrante della zona orientale della Città Metropolitana”.

Mistretta ha sottolineato come “Nell’ultimo mese, ovvero da quando sono iniziati materialmente i lavori, è stato pienamente rispettato il cronoprogramma. La prima chiusura era stata necessaria perché c’era una situazione di pericolo e giustamente l’Amministrazione non si era presa la responsabilità di permettere il transito su un’opera pericolosa. Dopo di che abbiamo fatto ulteriori indagini e abbiamo ritenuto di poter aprire solo alle auto e ai pedoni, quindi ai carichi modesti. Infine da inizio novembre i lavori veri e propri, che constavano nella demolizione del vecchio ponte, effettivamente in condizioni molto gravi, e nella ricostruzione ex novo con travi dall’altissima resistenza. Terminato il tempo di maturazione del calcestruzzo abbiamo fatto le prove di carico, che sono risultate positive. Ora il ponte è assolutamente sicuro e lo sarà da qui a parecchio tempo”.

Di conseguenza è stato riaperto anche il traffico veicolare e pedonale, compreso quello per i mezzi pesanti.