Lotzorai. La Polentata solidale: tra gusto e beneficenza

Il ricavato verrà devoluto in beneficenza

Di: Redazione Sardegna Live

Giornata all’insegna del gusto e della solidarietà.

Domenica, da mezzogiorno, nella piazza della parrocchia di Lotzorai si terrà la Polentata della solidarietà con la preparazione e la degustazione di polenta cucinata secondo la tradizione locale.

I piatti verranno serviti in cambio di una piccola offerta. I componenti del gruppo solidale, in collaborazione con la parrocchia, devolveranno il ricavato in beneficenza.