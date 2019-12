Mercato ortofrutticolo, piccole discariche crescono: ecco la vergogna all’esterno della struttura di Magangiosa

Accanto ai rimorchi dei camion, nello spiazzo antistante le sbarre di ingresso del mercato all’ingrosso, ogni genere di rifiuti

Di: Alessandro Congia

La vergogna è sotto gli occhi di tutti, a Magangiosa, proprio davanti all’ingresso del mercato ortofrutticolo di Sestu: tra i rimorchi, fanno bella mostra di sé rifiuti di ogni genere, tra cui vecchi pneumatici di mezzi pesanti, scarti di lavorazione di frutta e verdura, plastica e tanto altro.

Stavolta, centrano ben poco i residenti o i maleducati di abitazioni e di chi non si adegua alla differenziata: sono in tanti (tra chi frequenta dal mattino presto la struttura di vendita) a constatare con i propri occhi che chi crea quelle vere e proprie discariche sono coloro che acquistano o vendono all’ingrosso e preparano poi la merce da trasportare, creando nella zona una discarica a cielo aperto.

Sono solo voci, è chiaro, anche se inequivocabili appaiono le gomme usurate delle motrici accatastate accanto alla recinzione. L’area in questione pare sia comunale: sebbene già in passato l’Amministrazione abbia provveduto alla bonifica dei luoghi, la situazione si ripresenta dopo poco tempo. "Quel cumulo di sporcizia e rifiuti - chiarisce il vice sindaco di Sestu Massimiliano Bullita - proviene proprio dalla raccolta effettuata dalla ditta che ha in appalto il servizio di nettezza urbana, la quale ha provveduto a ripulire le campagne circostanti ancora troppo frequentate soprattutto da incivili ".