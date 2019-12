Fratelli anziani si accoltellano in casa, sul posto la Polizia

Medicati in ospedale non corrono pericolo di vita

Di: Alessandro Congia

E’ ancora giallo ad Oristano per due anziani fratelli, affetti da problemi psichici, che si sono accoltellati all’interno della loro abitazione, nei pressi di via La Marmora: sul posto sono intervenuti i medici del 118, insieme ai poliziotti delle Volanti, allertati dai vicini di casa.

Fratello e sorella sono stati medicati poi in ospedale per alcune ferite non gravi da arma da taglio, forse un coltello: l'episodio ancora tutto da chiarire con gli investigatori della squadra Mobile che stanno operando, è avvenuto intorno all’ora di pranzo.

Ancora poco chiare le dinamiche, i due anziani forse hanno iniziato un litigio sfociato nel sangue, oppure, sono solo ipotesi, potrebbero essersi procurati le ferite per autolesionismo.