Pecora finisce in un pozzo, la salvano i Vigili del Fuoco

La povera bestiola è stata imbragata dagli operatori della squadra del 115

Di: Alessandro Congia

Soccorso di un animale nella tarda mattinata odierna, col recupero di una pecora caduta in un pozzo in località Gannì, sana e salva, riconsegnata al pastore dagli operatori del 115.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa vi viale Marconi, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando sono intervenute in località Gannì, in territorio di Maracalagonis, in soccorso di una pecora caduta in un pozzo profondo circa 10 metri.

Sul posto hanno operato la squadra di pronto intervento "3A" e la squadra del nucleo Saf (speleo alpino fluviale) del Comando di Cagliari con tecniche e attrezzatura che hanno consentito di riportare l’animale in superficie sano e salvo e di riconsegnarlo al pastore.