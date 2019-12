Decima edizione del “Premio Ichnusa”, ecco i vincitori

Ieri la cerimonia di premiazione

Di: Antonio Caria

Si è svolta ieri la cerimonia di premiazione della decima edizione del “Premio Ichnusa”, l’iniziativa nata nell’ambito del corso di Marketing tenuto da Giuseppe Melis alla Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche dell’Università di Cagliari in collaborazione con il noto marchio sardo.

“È un’opportunità didattica importante – ha dichiarato Melis – in un ambito disciplinare in cui le occasioni non sono tante. Di fatto è la possibilità data ai nostri studenti di poter vedere applicate sul campo nozioni apprese a lezione. Le idee progettuali messe in pratica permettono di capirne l’efficacia pratica in modo molto concreto, con una ricaduta immediata. Si tratta di un lavoro interdisciplinare che ha il merito indiscusso di mettere insieme competenze differenti”.

L’ambito premio è andato al progetto “Rimboschiamoci le maniche”, campagna di sensibilizzazione innovativa delle comunità per la tutela dell’isola, promuovendo il rimboschimento dei territori colpiti dagli incendi realizzato da Matteo Collu, Simone Loi, Alessandro Saiu, Giorgia Piras, Claudia Sciola e Edoardo Pirisi.

“Con questo Premio, Ichnusa offre ai giovani universitari sardi un collegamento diretto tra mondo universitario e professionale – queste le parole di Katia Pantaleo, Marketing Manager di Ichnusa. Si tratta di una delle declinazioni più significative del nostro impegno per la Sardegna, che ci spinge a valorizzare eccellenze e talenti della nostra terra. Grazie a questa iniziativa e alla preziosa collaborazione di un Ateneo prestigioso come l’Università di Cagliari, diamo ai laureandi una reale opportunità per entrare nel mondo del lavoro e intraprendere un percorso di crescita in una realtà importante come la nostra. E anche noi possiamo trarre grandi spunti e nuove riflessioni grazie al punto di vista dei ragazzi, che ogni anno ci sorprendono per la grande qualità dei loro elaborati”.