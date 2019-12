Orosei. Benemerenza civica ai militari che catturarono il caimano

L'amministrazione: «Importante ritrovamento dell’animale potenzialmente pericoloso»

Di: Redazione Sardegna Live

Questo pomeriggio, durante la seduta del consiglio comunale, l’amministrazione di Orosei ha concesso un attestato di benemerenza civica ai militari dell’Arma dei carabinieri e del corpo forestale e di vigilanza ambientale, che il primo settembre hanno partecipato attivamente alla cattura del caimano, fuggito qualche settimana prima dal circo itinerante, in quei giorni ospite a Cala Liberotto.

Il Consiglio ha sottolineato l’importanza del ritrovamento dell’animale, potenzialmente pericoloso per l’enorme afflusso di turisti nella località marina in quel periodo dell’anno, mettendo in evidenza anche la prontezza dell’intervento e la massima disponibilità e affidabilità garantita dai carabinieri e dalle altre forze dell’ordine.