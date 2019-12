Urzulei. Presepi nei quartieri per riscoprire il vero significato del Natale

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 dicembre

Di: Redazione Sardegna Live

Un presepe in ogni quartiere per riscoprire il vero significato del Natale.

Urzulei, grazie all’iniziativa proposta dalle parrocchie San Giovanni Battista e San Filippo Neri, vivranno le festività all’insegna della fede con tutti i rioni addobbati da luci e statuine e dal simbolo della Natività.

«Sono tanti i tentativi di distoglierci dal vero significato del Natale. – scrivono gli organizzatori – tempo speciale per riscoprire Dio che si fa come noi per farci come Lui».

Il tema della proposta, patrocinata dal Comune, sarà Ecco la luce che vince le tenebre. «Invitiamo ogni famiglia, quartiere e associazioni ad aderire a questo progetto.

Occasione per tramandare i valori dell’umiltà, dell’accoglienza e del sacrificio, per creare dei bei ricordi di famiglia, per riscoprire e rinsaldare i rapporti di vicinato, per diffondere nelle nostre case e in tutto il paese – grazie anche alle altre decorazioni – il vero clima natalizio».

Per le iscrizioni c’è tempo fino a martedì 10 dicembre e i presepi dovranno essere completati entro il 16.