Carnevale a Samugheo. Attesa per “A Maimone”: domenica 5 febbraio in diretta su Sardegna Live

Presenta l'evento Giuliano Marongiu. Affidata invece alla giornalista Valentina Caruso la conduzione degli incontri del mattino. Ecco l'elenco di tutti i protagonisti

Di: Redazione Sardegna Live

La 26sima edizione di “A Maimone” andrà in scena a Samugheo domenica 5 febbraio.

Sarà nuovamente l’emittente web Sardegna Live a trasmettere in diretta streaming, a partire dalle ore 16, le immagini del carnevale antico di Samugheo, impreziosite dal commento di Giuliano Marongiu. Il segnale verrà diffuso, come di consueto, su tutte le piattaforme web di Sardegna Live e sulla pagina Facebook di “A Maimone”.

“Abbiamo deciso di riproporre il live streaming della sfilata che consentirà a chi non potrà essere con noi e a centinaia di migliaia di sardi sparsi in ogni angolo del mondo di emozionarsi dinanzi alle maschere della nostra tradizione e non solo”, ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Culturale I’ Mamutzones de Samugheo Igor Saderi.

I PROTAGONISTI - La tradizionale sfilata delle maschere vedrà la partecipazione delle principali figure del carnevale sardo (Boes e Merdules da Ottana, Su Bundu da Orani, Sos Tumbarinos da Gavoi, Sos Thurpos da Orotelli, Is Murronarzos e Intintos da Olzai, S’Attitidu ‘Osinku da Bosa, Sa Maschera de Gattu da Sarule e gli Sbandieratori e Musici della Città dei Candelieri da Sassari).

Alla rassegna patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione di Sardegna, dall’Unione dei Comuni del Barigadu e dal Comune di Samugheo prenderanno parte, inoltre, il Gruppo Kukerska Città di Sredets, provenienti dalla Bulgaria, e il Diavolo di Tufara, una maschera zoomorfa tra le più antiche del Molise.

In occasione di A Maimone 2023 torneranno d’attualità anche gli eventi collaterali del mattino, con la conduzione della giornalista di SkySport e Videolina Valentina Caruso.

Presso la Sala Convegni del MURATS, il Museo Unico dell’Arte Tessile Sarda, dalle 10:30 alle 11:30 è in programma un convegno sulla lingua sarda a cura di Simone Pisano, docente presso l’Università per Stranieri di Siena, seguito, dalle 11:30 alle 12:30, dall’evento “MyTokyo: emozioni Olimpiche con Lorenzo Patta”.