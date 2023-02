Assemini. Rubano attrezzi da Tecnomat: nei guai due muratori di 27 e 30 anni

Bloccati dagli addetti alla sicurezza del punto vendita

Di: Alessandra Leo

Si sono impossessati di attrezzi per l'edilizia per un valore complessivo di 265 euro, superando poi la barriera delle casse attraverso l'uscita prevista per chi non effettua acquisti. Ma sono stati prontamente bloccati dal personale addetto alla sicurezza che li aveva visti armeggiare tra gli scaffali. Nei guai due muratori incensurati di 27 e 30 anni, entrambi di Uta.

I due uomini sono stati consegnati ai carabinieri, sopraggiunti immediatamentein seguito di una chiamata al numero di emergenza 112 da parte dei vigilantes.

L’accaduto ieri pomeriggio presso il punto vendita Tecnomat di "Truncu Is Follas", in via San Giorgio ad Assemini.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno denunciato i due uomini in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato. Tutta la merce è stata recuperata e restituita al gestore del punto vendita.