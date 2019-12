Coldiretti premia sette Fèminas

Oggi la cerimonia nella sala convegni del Banco di Sardegna

Di: Antonio Caria

Si è svolta questa mattina, nella sala convegni del Banco di Sardegna a Cagliari, la cerimonia di premiazione di Fèminas 2019, evento organizzato da Coldiretti Donne Impresa.

Per la categoria sport il premio è andato a Marianna Lauro di Ploaghe Ragazza costretta alla sedia a rotelle a 20 anni per un incidente, ma è riuscita vincere 12 titoli italiani di tennis e a partecipare per 3 volte alle paraolimpiadi, prossima inoltre alla quarta.

Nella categoria Scienza a prevalere è stata Elisabetta Pastorini di Cagliari,. Lureata in odontoiatria lavorando è riuscita, dopo essersi specializzata in estetica dentale, ad ottenere, grazie all’Accademia di modellazione dentale, l’Afg, il riconoscimento del Senato della Repubblica di eccellenza italiana nel mondo.

L’artista di Irgoli, ma residente a Tinnura, Pina Monne, la "Maga dei murales", si è aggiudicata invece la categoria arte mentre quella dello spettacolo è andata a Michela Giangrasso di Cagliari

Flavia Corda di Nuoro, vice caporedattrice del TGR Rai Sardegna, si è portata a casa la categoria comunicazione.

La categoria Agricoltura se la sono aggiudicata le sorelle Valentina e Francesca delle tenute Argiolas di Serdiana. Infine la Sindaca di Calasetta, Claudia Mura, ha vinto la categoria istituzioni.