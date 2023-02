Cagliari. Dopo lo schianto nell'Asse mediano Nicola Columbu è morto: aveva 19 anni

Il 14 gennaio si era schiantato con la sua Smart contro un guardrail: troppo gravi le ferite, il giovane è morto dopo 18 giorni

Di: Redazione Sardegna Live

Non ce l'ha fatta Nicola Colombu, il 19enne di Is Mirrionis ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari dopo l'incidente in auto nell'Asse mediano di Cagliari.

Era stato ricoverato lo scorso 14 gennaio, dopo diciotto giorni il giovane si è spento in ospedale. Era alla guida della sua Smart quando si è schiantato contro il guardrail, terminando la corsa dopo lo svincolo per la rotatoria di via Cadello.

A bordo c'era anche l'amico, Simone Picci, rimasto lievemente ferito, mentre Colombu era stato sbalzato dall'abitacolo, apparendo subito in gravissime condizioni.