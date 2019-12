Ponte viale Colombo-Poetto, riapre al traffico dopo 26 giorni di lavori. Stefano Delunas: “Tempistiche pienamente rispettate”

Cronoprogramma rispettato sugli interventi di manutenzione: venerdì 6 dicembre, dalle ore 10, si potrà nuovamente circolare

Di: Alessandro Congia

Nonostante le piogge, rispettato alla lettera il cronoprogramma dei lavori manutenzione del ponte Lungosaline di Viale Colombo sul canale Perdalonga, domani venerdì 6 dicembre, alle ore 10, riaprirà al traffico veicolare.

Poco meno di un mese per rimetterlo in sicurezza: il tratto di strada che collega Quartu al Poetto era stato chiuso lo scorso 4 novembre per permettere alla ditta incaricata lo svolgimento in totale sicurezza dei lavori necessari dopo il distacco di strati corticali della struttura in calcestruzzo a ridosso del bordo del ponte.

Dopo la demolizione, l'impresa ha riposizionato i nuovi assi, ha messo in posa il calcestruzzo e dopo 15 giorni di asciugatura, è stato posizionato l'asfalto. Prima di poter aprire nuovamente al traffico veicolare si procederà alla realizzazione della segnaletica orizzontale. “Tempistiche pienamente rispettate – commenta il primo cittadino quartese, Stefano Delunas – era fondamentale intervenire e cercare di creare meno disagio possibile alla collettività”.