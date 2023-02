Cagliari. Fuga contromano e a tutta velocità dopo l’alt della Polizia Locale, due giovani nei guai

Gli agenti hanno trovato droga nell’auto. Sono scattate le perquisizioni anche nelle abitazioni

Di: Redazione Sardegna Live

Due pluripregiudicati cagliaritani, di 29 e 32 anni, sono stati arrestati dagli agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Cagliari dopo un folle inseguimento nelle vie del quartiere di San Michele.

Gli agenti avevano intimato l’alt all’auto in via Is Mirrionis, ma il conducente si è dato alla fuga a tutta velocità e contromano. Dopo averli inseguiti, gli agenti sono riusciti a fermare i due giovani. All’interno dell’auto è stata trovata droga, così come nelle abitazioni di entrambi: circa 600 grammi di marijuana, hashish e cocaina con relativo materiale per il confezionamento.

Non solo, il conducente non aveva mai conseguito la patente e l’auto era sprovvista di assicurazione. Questa mattina entrambi sono stati processati per direttissima. Il giudice ha convalidato gli arresti, disponendo il carcere per uno dei due e gli arresti domiciliari per l’altro giovane.