Conte: Nainggolan? Si chieda perché non è più all'Inter

"Sono molto contento e non avevo dubbi sul fatto che facesse bene a Cagliari"

Di: Redazione Sardegna Live

"Nainggolan? Sono felice per lui, ma è giusto si faccia delle domande sul perché non è all'Inter".

Così Antonio Conte, allenatore dell'Inter, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma.

"Ho grande rispetto per Nainggolan, volevo portarlo al Chelsea e lui lo sa benissimo. Penso che la scelta migliore per lui sia stata quella di andare a Cagliari. In tante situazioni - ha spiegato Conte - bisogna sempre fare una profonda analisi e capire dove si può fare meglio e se c'è qualcosa che eventualmente andrebbe rivista. Sono molto contento e non avevo dubbi sul fatto che facesse bene a Cagliari".