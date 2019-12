Ruba all’interno di un’auto, 53enne arrestato dalla Polizia

Ieri sera, tramite linea 113, è arrivata una richiesta di aiuto da parte di un uomo che affermava di essere all’inseguimento di un giovane appena visto aprire una Fiat Panda, rovistarvi all’interno e poi con fare sospetto allontanarsi in tutta fretta nelle vie limitrofe.

Un equipaggio della Squadra Volante ha immediatamente raggiunto il punto esatto indicato dal coraggioso cittadino, e grazie alla dettagliata descrizione fornita telefonicamente, i poliziotti hanno riconosciuto il soggetto.

L’uomo, appena vista la Volante, ha cercato di comportarsi in maniera disinvolta, ma gli Agenti, riconoscendolo, hanno proceduto a bloccarlo e a metterlo alle strette, identificandolo per Angioni Paolo, 53enne quartese, già noto alle Forze di Polizia per i suoi annoverati precedenti penali. L’Angioni infatti teneva ben nascosti sotto gli indumenti, degli oggetti visibilmente non di sua proprietà: una sciarpa da donna e un paio di occhiali da sole di taglio femminile.

I poliziotti, dopo un breve controllo, hanno infatti appurato che gli oggetti erano stati poco prima asportati dalla Fiat Panda indicata dal cittadino, che è risultata aperta e completamente rovistata.

La proprietaria dell’auto è stata rintracciata, dopo aver riconosciuto gli oggetti di cui Angioni si era impossessato, i poliziotti hanno provveduto alla restituzione.

L’Angioni è stato perciò tratto in arresto e trattenuto presso le locali Camere di Sicurezza in attesa dell’udienza per direttissima fissata per questa mattina.