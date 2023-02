Attentato al sindaco di Bono, la solidarietà di Solinas e Pais

“Contro questi atti criminali serve la più ferma condanna da parte delle istituzioni e di tutti i sardi” dice il presidente della Regione

Di: Redazione Sardegna Live

“Esprimo la massima solidarietà e vicinanza, mia e di tutta la Giunta, al sindaco di Bono, Michele Solinas, per il gravissimo attentato subìto, un gesto ancor più vile perché commesso contro chi ogni giorno è impegnato a lavorare con dedizione per il benessere della propria comunità”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas, in merito all'incendio dell'auto del primo cittadino del Sassarese.

“Contro questi atti criminali serve la più ferma condanna da parte delle istituzioni e di tutti i sardi, e il totale supporto alle forze dell'ordine che garantiscono la sicurezza nel territorio, con l'auspicio che i responsabili del gesto vengano al più presto individuati” conclude Solinas.

“Una spirale di violenza contro gli amministratori sardi che prosegue senza fine. Un atto criminale che intende scalfire le istituzioni democratiche ma che non raggiungerà il suo obiettivo di destabilizzazione”. Così invece il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

“Esprimo, anche a nome dell’intero Consiglio regionale, la massima solidarietà al primo cittadino e alla civile comunità di Bono. L’atto criminale di questa notte è indegno. Sono certo che gli autori di questo vile attentato saranno presto assicurati alla giustizia. Ringrazio le Forze dell’ordine che stanno portando avanti le indagini di questo ennesimo attentato e sono sicuro che il sindaco Solinas, la giunta e il consiglio comunale di Bono, senza farsi intimidire, proseguiranno la loro attività per il bene della comunità” conclude il presidente del Consiglio regionale.