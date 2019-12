Niente circo con gli animali, in città sbarca il parco divertimenti Holiday On Ice Park: ecco dove sosterà

Inaugurazione venerdì 6 dicembre 2019, ore 16 (fino al 6 gennaio 2020), accanto all’area parcheggi Auchan Santa Gilla

Di: Alessandro Congia

Niente tendone per il circo nell’area comunale di via San Paolo, dove fino a qualche settimana fa giacevano i vecchi cassonetti dei rifiuti: per grandi e piccini il Natale si illumina con la tradizionale grande giostra installata presso i parcheggi Auchan a Santa Gilla.

L’azienda Hamar, azienda leader nell’organizzazione di grandi parchi divertimenti, ha ottenuto l’ok dal Comune per posizionare per la prima volta a Cagliari l’Holiday On Ice Park, una novità per la città perché propone un grande villaggio Natalizio con Pista di Ghiaccio, Area espositori e un Luna Park con giostre per grandi e piccoli, con una novità: il Booster / Brivido a 40 metri d’altezza, un’attrazione che arriva direttamente dall’Oktorber Fest di Monaco di Baviera, attrazione da record visto che è la più alta d’Europa.

Il Parco Divertimenti inaugurerà venerdì 6 dicembre alle ore 16, con una grande festa a tema Natalizia con le mascotte e gli elfi di Babbo Natale.

“Si tratta di un’area raggiungibile anche a piedi – commenta Rossella Duville, referente dell’azienda Hamar – dove sono concentrate le attrazioni per piccoli e adulti, un’area privata con un’area d'intrattenimento dotata di luna park, pista di pattinaggio su ghiaccio e villaggio natalizio”. Il parco divertimenti, portato a Cagliari dall'azienda leader di spettacoli itineranti Hamar, sarà aperto tutti i giorni dal 6 dicembre (inaugurazione), fino al prossimo 6 gennaio 2020.