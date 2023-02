Attentati. A fuoco l'auto del sindaco di Bono

"Di sicuro andrò avanti nel mio mandato e non mi faccio fermare da questi atti"

Di: Redazione Sardegna Live

Questa notte l’auto del sindaco di Bono, Michele Solinas, è stata data alle fiamme.

La vettura, una Audi A4, era parcheggiata sotto casa. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato lo stesso primo cittadino, svegliato dallo scoppio di uno pneumatico. L'auto era avvolta dalla fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco. "Attendo di conoscere quanto scritto nel documento ma non ci sono dubbi che il rogo sia doloso e che sia riconducibile alla mia attività di amministratore", ha detto il sindaco Solinas all'Ansa e confermato a Sardegna Live.

"Questo atto mi rattrista - ha sottolineato il primo cittadino profondamente amareggiato per quanto avvenuto -. Non ho nemici e svolgo il mio incarico nell'esclusivo interesse della comunità. Di sicuro andrò avanti nel mio mandato e non mi faccio fermare da questi atti che, secondo me, sono di singoli".

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.