Controlli dei carabinieri su possessori d'armi: sequestro fucili a Ozieri

Redazione Sardegna Live

I carabinieri della Compagnia di Ozieri, guidati dal capitano Gabriele Tronca, al termine di un esteso controllo in tutto il territorio del Monte Acuto su decine di possessori di armi, hanno ritirato un intero armamentario con numerosi fucili da caccia a un 50enne che, con il suo comportamento, aveva dato di recente prova di inaffidabilità.

All'uomo, su provvedimento emesso direttamente dal Prefetto di Sassari, è stato ritirato anche il porto d'armi, mentre i fucili, nel caso in cui non venga individuata una persona idonea alla detenzione e munita della prevista autorizzazione, dopo 150 giorni saranno inviati al Se.Ri.Mant. dell'Esercito per la distruzione.

Nei loro controlli i militari hanno accertato luoghi di detenzione, la corrispondenza di quanto detenuto rispetto alla denuncia alle autorità, nonché il mantenimento di quei requisiti di affidabilità personale che sono imprescindibili dal rilascio di autorizzazioni.