"Mi vuoi sposare?". La proposta più bella alla Sardegna Arena

Carlo e Cinzia, la promessa d'amore nella serata più emozionante: quella della rimonta

Di: Redazione Sardegna Live

E' diventato subito virale il video pubblicato sugli account social del Cagliari Calcio. Le immagini ritraggono la proposta di matrimonio di Carlo a Cinzia, sugli spalti della Sardegna Arena.

Una serata indimenticabile per la coppia ma anche per tutti i tifosi rossoblu allo stadio per assistere a Cagliari-Samp, incontro terminato con la clamorosa rimonta al 96'. I due fidanzati non potevano scegliere evento migliore per suggellare il loro amore (video in copertina).