Festa di Santa Barbara. Anita Pili: “Giornata simbolica dedicata alla sicurezza e al sacrifico sul lavoro”

L’assessora regionale all’industria a Oristano per le celebrazioni

Di: Antonio Caria

Oggi l’assessora regionale dell’Industria, Anita Pili, ha partecipato nella Cattedrale di Oristano, alle celebrazioni della Festa di Santa Barbara, patrona dei Minatori, della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco. A celebrare la l’Arcivescovo Emerito di Sassari, Monsignor Paolo Atzei.

“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento, e quello del Presidente della Regione, Christian Solinas, – queste le parole della Pili – nei confronti dei Vigili del Fuoco e di tutte le donne e uomini che quotidianamente e con coraggio si impegnano a favore dei cittadini per la tutela della loro incolumità e sicurezza. Questa ricorrenza simbolica che noi oggi onoriamo deve ricordarci l’alto valore del loro lavoro e della loro dedizione

Per la Pili, Santa Barbara rappresenta anche la Patrona e “una guida e sicuro punto di riferimento per le forze della Marina Militare e per i minatori. Inoltre vorrei ricordare – ha concluso – in questa giornata speciale, anche il sacrificio dei minatori e il contributo, spesso in condizioni estreme, che hanno dato per lo sviluppo delle attività estrattive nell’Isola”.