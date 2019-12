Asia Loi, 8 anni da Maracalagonis: è lei la protagonista sarda alla 62^edizione dello Zecchino d’Oro. VIDEO

Appuntamento il 4, 5, 6 e 7 dicembre su Rai Uno col più importante festival delle canzoni per bambini in Italia

Di: Alessandro Congia

Eccola la bambina di Maracalagonis, Asia Loi, 8 anni, che avrà l’onore di rappresentare la Sardegna al festival per bambini più amato d’Italia. L’edizione numero 62 dello Zecchino d’oro andrà in onda per tre appuntamenti pomeridiani il 4, 5 e 6 dicembre su Rai 1, in diretta dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna.

La finale di sabato 7 dicembre sarà invece in prima serata su Rai1 in diretta dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), con la conduzione di Carlo Conti e Antonella Clerici, un’assoluta novità per il piccolo schermo, la direzione musicale del maestro Peppe Vessicchio, il Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni e la regia di Maurizio Pagnussat.

Il brano che Asia canterà, accompagnata dal Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, si intitola “La memoria”, dedicato ai nonni: nel video sottostante, anche Asia che si presenta al pubblico della kermesse.

VIDEO