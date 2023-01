Luogosanto. Auto prende fuoco sulla Strada Provinciale 14

Sul posto Vigili del fuoco e carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 12.30 i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla Strada Provinciale 14, nei pressi di Luogosanto, per l'incendio di un'auto alimentata a GPL.

La squadra, dopo aver estinto le fiamme, ha messo in sicurezza l'auto e bonificato l'area. Non si segnalano persone coinvolte. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora. Sul posto anche i Carabinieri di Luogosanto.