Capodanno a Castelsardo: arrivano i Boomdabash

La formazione pugliese farà ballare il pubblico in piazza, poi dj set con Alien Cut

Di: Redazione Sardegna Live

Saranno i Boomdabash le star del Capodanno 2020 a Castelsardo. La formazione reggae pugliese, in giro per l'Italiana con il tour invernale "Per Un Milione", farà ballare e divertire il pubblico in piazza nell'ultima notte dell'anno.

Ad aprire i festeggiamenti ai piedi del suggestivo castello illuminato il live musicale delle 22, poi lo spettacolo pirotecnico. Dopo il concerto del quartetto protagonista dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, via al dj set con Alien Cut fino a tarda notte.

Il calendario del Capodanno a Castelsardo è impreziosito dal concerto dei Tazenda in programma per il 30 dicembre alle ore 22.