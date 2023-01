A Sassari cartelli per sensibilizzare sul rispetto per i ciclisti

Installati in alcune strade extraurbane, informano gli automobilisti della possibile e frequente presenza di ciclisti

Di: Redazione Sardegna Live

Sensibilizzare sulla sicurezza per i ciclisti e prevenire così gli incidenti. Con questo obiettivo il Settore Infrastrutture della mobilità e traffico ha installato nel territorio comunale di Sassari cartelloni stradali finalizzati alla prevenzione dell'incidentalità dei ciclisti su strada. «L'iniziativa è stata proposta dal consigliere Lucio Carta, che si è fatto portavoce di diverse associazioni ciclistiche sportive, e mira a incrementare i livelli di sicurezza per i ciclisti negli spostamenti sulle strade extraurbane. Rappresenta un ulteriore contributo alla promozione della mobilità sostenibile nella città di Sassari» spiega l’assessore alle Infrastrutture alla Mobilità, Carlo Sardara.

I cartelli stradali informano gli automobilisti della possibile e frequente presenza di ciclisti. I segnali forniscono indicazioni e raccomandazioni sia agli automobilisti, ricordando loro di mantenere sempre la giusta distanza di sicurezza dai ciclisti, pari ad almeno 1,5 metri, sia ai ciclisti stessi, spesso incuranti della buona norma di procedere in fila indiana.

Si trovano sulla ex SS 127, dopo la rotatoria con via Rizzi, direzione Osilo, ex SS 127, dopo la rotatoria con via Milano, direzione Scala di Giocca; ex SS 200, dopo la rotatoria con via Pirandello, direzione Sorso; via Buddi Buddi, dopo la rotatoria con via Pirandello, direzione Platamona; ex SS 127bis, dopo intersezione con via Padre Luca, direzione Usini; Strada Comunale Platamona, dopo la rotatoria con la ex SS 131, direzione Platamona. Inoltre altri cartelli saranno installati su alcuni tratti di strada di competenza provinciale, in accordo con quest’ultima, per i quali si è provveduto preventivamente ad acquisire il necessario nulla osta. Le strade di competenza provinciale e i siti orientativi nei quali saranno installati i cartelli sono: SP ex SS291 (salita Monte Oro, località La Landrigga e bivio per Olmedo) ed SP 18 (località Bancali, Saccheddu, La Corte, Palmadula.