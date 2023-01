Quartu Sant’Elena. In auto senza assicurazione, causa un incidente e scappa

La passeggera dell’altra auto è stata trasportata al pronto soccorso

Di: Alessandra Leo

Alla guida di un’autovettura Fiat Croma di proprietà di una 37enne di Villasor, ha causato un incidente ieri alle ore 23,45 a Quartu Sant’Elena in Via Cardano. Si tratta di un uomo ancora in corso di identificazione in quanto fuggito subito dopo il sinistro.

Per cause in corso di accertamento, la Croma è andata a collidere contro una Fiat Panda, che viaggiava nello stesso senso di marcia, di proprietà e condotta da un operaio 40enne di Quartu.

La passeggera della Fiat Panda, una 30enne, è stata trasportata dal personale 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale civile SS Trinità di Cagliari, fortunatamente non in gravi condizioni.

I documenti di guida e di circolazione della Fiat Panda sono risultati regolari, mentre la Fiat Croma è risultata priva di copertura assicurativa RCA e, pertanto, è stata sottoposta a sequestro e affidata a depositeria convenzionata.

L’autorità giudiziaria è stata informata dai carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena che hanno eseguito i rilievi per ogni possibile responsabilità che possa emergere in merito al sinistro.