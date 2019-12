Alla guida in stato di ebbrezza: scattano le denunce e il ritiro delle patenti

I carabinieri durante lo scorso fine settimana hanno fermato oltre 100 automobilisti

Di: Redazione Sardegna Live

Lo scorso fine settimana i carabinieri della sezione radiomobile di Lanusei hanno imposto l’alt a un centinaio di automobilisti. Nel corso dei controlli i militari hanno denunciato in stato di libertà due giovani di Tortolì. Il primo è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 1,44 grammi per litro di sangue.

Il tasso di alcol nel sangue del secondo ragazzo invece era di 2,94. Quest’ultimo era stato coinvolto in un sinistro è stato denunciato anche per ubriachezza manifesta in luogo pubblico.

Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida con decurtazione 10 punti.

I servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto delle stragi del sabato sera, in relazione al fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e alterazione psicofisica dall’assunzione di sostanze stupefacenti, proseguiranno anche nei prossimi giorni.