Messina Denaro, una donna si presenta in caserma: “L’ho frequentato, non sapevo chi fosse”

La donna è stata interrogata dagli investigatori del Ros

Di: Redazione Sardegna Live

Si è presentata lei stessa in una stazione dei carabinieri dicendo di aver frequentato quell’uomo “visto in televisione” e rimarcando il fatto di non avere mai sospettato che fosse Matteo Messina Denaro. Ne dà notizia il quotidiano La Repubblica. La donna è stata interrogata dagli investigatori del Ros, ma la sua versione non convincerebbe ed è già scattata una perquisizione nella sua casa.

Intanto, i carabinieri hanno mostrato nuove immagini del covo del super latitante (video in basso). Una casa ordinata, i quadri alla parete, due leoncini di peluche, un divano marrone, una stanza adibita a palestra. In questo appartamento il boss ha trascorso gli ultimi mesi della latitanza.

Un appartamento come tanti: nel salotto una tv, i libri disposti su una mensola, i quadri alle pareti con riproduzioni di dipinti famosi, come i Girasoli di Van Gogh e le foto dei protagonisti del film il Padrino e di Joker, nella stanza adibita a palestra anche l'asse da stiro, decine di scarpe costose sistemate in una scarpiera.