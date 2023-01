Cagliari. Urta un’auto parcheggiata e si ribalta: paura per un 38enne

L'incidente si è verificato nella notte in via Favonio (quartiere del Sole)

Di: Redazione Sardegna Live

Per cause ancora in fase di accertamento, una Toyota Yaris condotta da un uomo cagliaritano di 38 anni ha urtato un’auto in sosta per poi ribaltarsi e andare a colpire una terza vettura lì parcheggiata.

L’incidente è avvenuto nella notte in via Favonio (quartiere del Sole).

Fortunatamente il conducente è rimasto illeso. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Brotzu.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e la Polizia Locale per i rilievi.