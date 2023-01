Come allenarsi oggi quando si ha poco tempo

Molte persone invece per potersi allenare anche quando gli orari lavorativi variano e gli impegni non danno la possibilità di andare in palestra si affidano a un Coach Online

Di: Matteo Pusceddu

Oggi tra i tanti impegni, gli orari lavorativi che spesso variano e non ci permettono di organizzarci come vorremmo, trovare il tempo per andare in palestra può risultare difficile.

Sono tante le persone che per rimediare a questo problema si allenano in casa, utilizzando schede prese da internet o seguendo dei workout su Youtube.

Quando una persona che si vuole allenare per migliorare il proprio fisico, la propria forza, o per sentirsi meglio, si rivolge a un coach, le viene fornito un “programma d’allenamento”.

Il programma d’allenamento è “l'insieme dei compiti” che la persona deve svolgere per spingere il proprio corpo a creare i miglioramenti desiderati.

Questi compiti sono gli esercizi, le varianti di ogni esercizio, il lavoro sulle lacune tecniche/muscolari, la quantità ( serie e ripetizioni), l’intensità ( “quanto è pesante ciò che si fa), il numero delle sedute allenanti, la durata di ogni seduta, i recuperi, e altro ancora.

Quindi il coach sulla base di un colloquio iniziale e poi attraverso test specifici decide la quantità di allenamento ideale per la persona, quali esercizi fare, l’ordine degli esercizi nella scheda e tutto ciò che compone il “programma”, per garantire alla persona i maggiori risultati nel minor tempo possibile, tutelando la sua salute articolare.

Una scheda reperita online, così come un workout seguito su youtube, non può tenere conto delle caratteristiche individuali della persona (età, esperienza in allenamento, problematiche etc), e così molte persone si ritrovano a seguire allenamenti non tarati sulle proprie caratteristiche, obiettivi e necessità, mettendo a rischio la propria salute articolare e non ottenendo i risultati desiderati.

Cosa fa la figura del coach online?

Il coach online è quel professionista in grado di fornire un programma d’allenamento adatto alle caratteristiche individuali e agli obiettivi della persona, basato su un colloquio iniziale e test specifici che misurano la forza, la mobilità articolare, la tecnica e permettono di osservare eventuali problematiche e criticità di cui tenere conto, per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e preservare e migliorare la salute articolare di chi si allena.

Il coach online fornisce quindi un programma d’allenamento personalizzato basato su un colloquio e test specifici e garantisce un supporto continuo durante tutto il percorso, grazie a una comunicazione continua e lo scambio di materiale video.

In questo modo la persona ha la possibilità di organizzare i propri allenamenti anche quando gli impegni e gli orari lavorativi non le permettono di frequentare una palestra, avendo comunque la sicurezza di seguire un piano d’allenamento adatto alle proprie caratteristiche e di avere il supporto di un professionista che l’accompagna durante tutto il percorso rendendo l’allenamento efficace e sicuro.

Il mio consiglio è quello di affidarsi sempre a un professionista per evitare di perdere tempo dietro allenamenti inadatti e poco efficaci e che potrebbero mettere a rischio la salute di chi li esegue.

È sempre meglio avere un piano adatto che permette di avere più risultati e preserva o migliora, dove è possibile, la salute delle articolazioni.