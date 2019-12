Rubati 120 chili di salsiccia, l'appello del macellaio: "Chi sa qualcosa mi aiuti"

Salvatore Sonedda: "E' già difficile mandare avanti un'attività in condizioni normali. Questo è un duro colpo"

Di: Redazione Sardegna Live

Si sono introdotti nell'attività di notte, fra sabato e domenica, portando via 120 chili di salsiccia dalle celle frigorifere e 700 euro in contanti. Un duro colpo per Salvatore Sonedda, titolare della macelleria di via Matteotti, a Villaspeciosa. L'uomo, 52 anni, ora lancia un appello perché chi ha visto qualcosa parli.

Sulla vicenda indagano i carabinieri: “La carne rubata aveva un valore di circa 2mila euro - spiega Sonedda ancora turbato dall'accaduto -. Se aggiungiamo i 700 euro rubati fate un po' i conti. Purtroppo le case vicino al mio negozio sono tutte disabitate ma se qualcuno ha visto o sentito qualcosa mi aiuti. E' già difficile mandare avanti l'attività in condizioni normali, figurarsi quando succedono queste cose. In 25 anni di attività un episodio simile era accaduto solo un'altra volta".

"Qui è una zona tranquilla - racconta ancora - e questo da una parte è un bene, dall'altra potrebbe aver agevolato i ladri perché la notte non c'è un'anima in giro". Sonedda è disposto a raccogliere qualsiasi segnalazione: "Chi sa qualcosa mi chiami al +393485528615”.