Incidente mortale sulla ex 131. La vittima è un muratore 36enne di Sorso, ma residente a Porto Torres

Il guardrail ha trafitto l'abitacolo dell'auto

Di: Ansa

Si chiamava Renato Piga, muratore 36enne di Sorso, residente a Porto Torres, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 8 sulla ex 131, all'altezza di Ponte Secco.

L'uomo stava viaggiando in direzione Sassari quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua Peugeot e ha sbandato.

L'utilitaria ha finito la sua corsa sul guardrail sul lato destro, proprio in corrispondenza dell'intersezione con la stradina vicinale Ponte Secco. Il guardrail ha trafitto l'abitacolo dell'auto uccidendo sul colpo Piga.