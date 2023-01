Cagliari. Si schianta contro albero e poi trascina auto con dentro conducente

Solo all'incrocio, decine di metri più avanti, si è fermata la corsa della sua auto, che aveva agganciato un altro mezzo trascinandolo per tutto il tragitto

Di: Redazione Sardegna Live

Stava attraversando via Ciociaria in auto, a Cagliari, quando ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere su un albero. Tuttavia, la sua corsa non si è interrotta ed è andato addosso ad un'altra auto, con all'interno una conducente, agganciandola e trascinandola per decine di metri.

Il mezzo si è fermato soltanto all'incrocio. Sul posto gli agenti della polizia di stato e quelli della polizia municipale hanno richiesto i documenti all'uomo al volante, che adesso, oltre a dover risarcire i danni, potrebbe essere sanzionato per quanto accaduto. Resta da capire cosa effettivamente sia successo.

L'episodio, fortunatamente, non ha causato nessun ferito, ma soltanto un grande spavento per la donna alla guida dell'altra vettura. Svolti da parte dei poliziotti anche accertamenti per valutare le condizioni psicofisiche del conducente.