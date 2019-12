Agricoltore trovato morto su un trattore, sul posto i Carabinieri

Ecco chi era l'uomo

Di: Alessandro Congia

I militari del Norm della Compagnia di Sanluri, sono intervenuti in un terreno agricolo in località “Su Mulinu” dove è stato rinvenuto vicino al suo trattore, il cadavere di Gianluca Caria, nato a Villanovafranca, classe 1966, agricoltore. In esito agli accertamenti eseguiti dai Carabinieri con il personale sanitario intervenuto, si è appurato che il decesso è avvenuto per un arresto cardiocircolatorio. L’Autorità Giudiziaria è stata informata e ha disposto la restituzione della salma ai familiari.