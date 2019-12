Berlusconi in tribuna a Olbia per la sfida contro il suo Monza

Domenica calcistica in Gallura per il patron dei brianzoli insieme al fido Galliani

Di: Redazione Sardegna Live

Allo stadio "Bruno Nespoli" di Olbia, questo pomeriggio, un ospite d'eccezione ha seguito l'incontro fra i padroni di casa e il Monza. Silvio Berlusconi, patron dei brianzoli, non è voluto mancare all'appuntamento e ha assistito al match dalla tribuna in compagnia di Adriano Galliani, amministratore delegato del club.

L'Olbia ha perso 0-3 e Berlusconi porta a casa i tre punti e un primato in classifica sempre più solido nel campionato di Serie C. Il Monza è in vetta con 42 punti, seguito dal Pontedera a 29 e il Renate a 28. L'Olbia è penultimo nel medesimo girone con 11 punti.