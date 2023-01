Ita e AeroItalia in lizza per i voli in continuità su Alghero

I due vettori hanno tempo sino al 31 per presentare le offerte

Di: Redazione Sardegna Live

Sono due le compagnie, sulle sei invitate dalla Regione, che hanno proceduto all'iscrizione sulla piattaforma SardegnaCAT per partecipare alla procedura negoziata per le rotte agevolate dall'aeroporto di Alghero con Roma e Milano. Si tratta di Ita Airways e AeroItalia.

La conferma arriva dall'Assessorato regionale dei Trasporti, dopo la chiusura del termine per l'iscrizione. Le due compagnie ora hanno la possibilità di presentare le offerte per i voli in continuità territoriale per Fiumicino e Linate entro martedì 31 gennaio alle 13, quando scadranno i termini per la gara d'urgenza, messa oggi sotto la lente della commissione europea, che si è detta contraria a tale procedura.

La Regione Sardegna in questa procedura ha aumentato la base d'asta, che nel bando scaduto il 27 dicembre 2022 era di 13,8 milioni totali (8,7 su Roma e 5,1 mln su Milano), mettendo sul piatto 500mila euro in più (9,1 milioni per le rotte verso Roma e 5,2 mln verso Milano).