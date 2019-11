Pauroso incidente sulla provinciale 8, auto finisce sulla rotonda e butta giù un palo elettrico

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di viale Marconi e il 118

Di: Alessandro Congia

Un'auto piomba a tutta velocità da Via Vittorio Veneto e centra in pieno il palo elettrico che illumina la rotonda nei pressi di "Wadel", sulla provinciale 8 Sestu-Elmas.



L'incidente è accaduto intorno alle 20.15, sul posto i Vigili del Fuoco (che stanno mettendo in sicurezza l'area) e il personale del 118 che ha immediatamente accompagnato in pronto soccorso il conducente dell'auto. Danni ingenti alla vettura e agli arredi della rotatoria e all'impianto elettrico totalmente fuori uso.

Foto di Sardegna Live



*** Notizia in aggiornamento ***