Cagliari. Sorprese a rubare al supermercato: studentesse spagnole denunciate

Le due giovani sono state fermate all'uscita dell'esercizio commerciale

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri a Quartu Sant’Elena, intorno alle 16, i Carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto in concorso due 21enni di nazionalità spagnola.

Le due giovani, a Cagliari per frequenza di studi universitari, dopo aver asportato merce varia dal supermercato “Carrefour” situato in via Marconi, sono state bloccate all’uscita dell’esercizio commerciale dal personale di vigilanza e consegnate ai militari operanti.

La refurtiva è stata restituita all’avente diritto che ha proposto querela.