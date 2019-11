Due cani finiscono intrappolati in una voragine, li salvano i Vigili del Fuoco

Immediato l’intervento delle squadre del 115 per riportare in superficie le povere bestiole

Di: Alessandro Congia

E’ accaduto a San Pietro, località di Iglesias: soccorsi dai Vigili del Fuoco due cani caduti all'interno di una cavità naturale. Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, la squadra di pronto intervento "5A" dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias è intervenuta questa mattina nei pressi di un ovile in territorio del comune di Iglesias, in soccorso di due cani caduti all'interno di una voragine.

Gli operatori all'arrivo sul posto hanno provveduto con apposita attrezzatura e una scala italiana ad addentrarsi nella cavità impervia alta oltre due metri per portare in superficie i due cani sani e salvi e senza nessun danno, sono stati affidati ad una persona che se ne prenderà cura, non prima di aver verificato a chi appartengono le due bestiole.