Brutale aggressione a Sassari. Il racconto di Luca: "Provavo a rialzarmi, ma continuavano a darmi calci"

"Ho preso calci in bocca, in testa, sui fianchi, non ce la facevo più"

Di: Cristina Tangianu

Oggi abbiamo incontrato Luca Tilocca, cantante di Putifigari, brutalmente picchiato a Sassari la notte tra il 21 e il 22 gennaio.

Dopo aver trascorso una tranquilla serata in un locale in via Manunta, intorno alle 2:30, Luca decide di tornare a casa e con un suo amico si dirige verso la macchina parcheggiata poco distante. I due vengono avvicinati da altri due giovani "tra i venti e i trent'anni", che chiedono loro una sigaretta. Luca gliela offre anche con l’intento di evitare eventuali discussioni. Uno dei ragazzi, però, si siede sul cofano della vettura, il cantante lo invita gentilmente a scendere, ma a quel punto avviene l'aggressione.

IL RACCONTO NEL VIDEO IN BASSO