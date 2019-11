Nuova esperienza internazionale per l’artista sassarese Inoria Bande

Ha partecipato all’ottava edizione del festival di musica popolare “IGF Caravan”

Di: Redazione Sardegna Live

Nuova esperienza internazionale per l’artista, organettista e cantante solista sassarese Inoria Bande che ha partecipato all’ottava edizione del festival di musica popolare “IGF Caravan” alla quale hanno preso parte artisti provenienti da sei nazioni: Romania, Lituania, Israele, Portogallo, Italia e Galizia.

La manifestazione, organizzata dall’Igf (organizzazione internazionale gruppi folklorici), Associazione Culturale Queisuxumes dos Pinos diretta da Josè Antonio Vin͂as, il comune e la provincia di Ourense, Balneario Caldaria di Arnoia e Laias, si è svolta in alcune località della provincia termale di Ourense dal 20 al 23 di Giugno. Gli spettacoli, unici nel loro genere sono stati effettuati da esecutori che hanno proposto musiche e canti eseguiti con accompagnamento vocale e strumentale con presentazioni di brani tradizionali sottolineati da alcuni strumenti tipici come: chitarra, mandolino, fisarmonica, percussioni, voce e fisarmonica diatonica, gaita (cornamusa Galiziana) e cordofoni a pizzico Kanklès ( cetra tipica della Lituania), l’arpa liuto e il Kinnor (strumento a corde pizzicate cugino della Lira utilizzato in Israele e Arabia Saudita).

Ciascuna esibizione, ha avuto una grande presa sul pubblico che ha potuto assistere a dei momenti di gioia, felicità e ritmiche armoniose e unione tra gli esecutori che nonostante le differenti culture religiose, abbigliamento, abitudini e sonorità sono riusciti a creare una atmosfera magica ed irripetibile nella quale le differenze tra le nazioni non erano un ostacolo, ma bensì un legame di tolleranza, di rispetto e buona convivenza. Emozioni vive e vibranti che hanno avuto la massima espressione quando nella piccola chiesa di nostra Signora di Os Gozos (nostra Signora della Luce) c’è stato un momento di intensa commozione e di preghiera per l’unione tra i popoli e la pace nel Mondo.

Inoria Bande, rappresentante per l’Italia, si è presentata in duo con una componente del suo gruppo strumentale che ha intonato dei canti monodici. L’artista, non è nuova a queste esperienze internazionali alle quali partecipa sempre con grande entusiasmo. Le sue esecuzioni alla fisarmonica diatonica e voce solista, hanno dato conferma della sua capacità di scatenare gioia e coinvolgimento delle persone presenti che hanno apprezzato la nostra cultura musicale e le canzoni uniche nel loro genere tipiche dell’isola e della famiglia Bande sottolineando le esecuzioni con applausi ritmati a tempo di musica.

Le esibizioni sono proseguite presso i paesi che fanno parte della Ruta do vin͂o do Ribeiro (strada del vino bianco do Ribeiro) territori ricchi di vigneti, laghi e acque termali avvolti nel verde coronati da colline ricche di alberi da frutto e percorsi adatti per gli amanti delle escursioni e dove per chi è religioso può immergersi nei luoghi pieni di pace e serenità che conducono al famoso Cammino di Santiago di Compostela capoluogo della comunità autonoma della Galizia.

Ciascuna coppia di artisti ha eseguito alcuni brani anche in qualche residenza per anziani che hanno gradito moltissimo le performance degli esecutori ai quali è stata riservata una calorosa accoglienza.

Le performance si sono concluse in data 23 giugno nella località denominata Laias e presso la televisione Galiziana. Dopo le esibizioni, tutti gli esecutori si sono salutati e hanno ripreso la strada verso i loro paesi di provenienza.

“Un’esperienza che fa riflettere, momenti irripetibili che fanno capire che il mondo sarebbe un posto migliore grazie alla cultura ed alle nostre tradizioni che devono essere valorizzate senza paura e nel rispetto e nella tolleranza di ciascuna cultura e religione.”

Il direttore Artistico Dott.ssa Inoria Bande.