Che tempo farà? Ecco le previsioni meteo per il week end

Non dovrebbero esserci precipitazioni temporalesche almeno fino a lunedì

Di: Redazione Sardegna Live

Previsioni per sabato 30 novembre 2019



Cielo prevalentemente poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Temperature: minime in calo, massime stazionarie. Venti: deboli o localmente moderati occidentali tendenti all'attenuazione e alla variabilità nel corso della giornata. Localmente forti da Ovest sulle Bocche di Bonifacio nella prima parte della giornata. Mari: molto mossi con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata, mossi sul settore tirrenico in mattinata.

Domenica 1 dicembre

Cielo prevalentemente poco nuvoloso con aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime stazionarie o in leggero aumento. Venti: deboli dai quadranti meridionali con rinforzi nelle ore centrali della giornata.

Mari: poco mossi o mossi con moto ondoso in aumento nella seconda parte della giornata.

Tendenza per i giorni successivi



La giornata di lunedì sarà caratterizzata da cielo irregolarmente nuvoloso. Per martedì si prevede un aumento della copertura nuvolosa associata a precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sul settore orientale. Le temperature minime tenderanno ad aumentare, mentre le massime non subiranno sostanziali variazioni. I venti soffieranno deboli variabili lunedì tendenti al rinforzo e a disporsi dai quadranti orientali martedì. I mari saranno mossi o localmente molto mossi con moto ondoso in aumento martedì.

(Fonte Arpas)