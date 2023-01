Cagliari: arriva il ponte ciclopedonale che collegherà il Villaggio Pescatori con il centro della città

In programma anche la costituzione e realizzazione del 'Cammino di Sant'Efisio'

Di: Arianna Zedda

Il Comune di Cagliari si è impegnato, approvando nella giornata di martedì 24 gennaio un ordine del giorno del consigliere dei Progressisti Matteo Massa, a provvedere in tempi celeri al reperimento della risorse e alla messa in opera del ponte ciclopedonale di collegamento tra il Villaggio Pescatori e il centro della città, nonché a reperire le risorse necessarie e riattivare la costituzione e realizzazione del 'Cammino di Sant'Efisio', a istituire un tavolo di concertazione - con i diversi soggetti giuridici di natura pubblica competenti sulle aree del territorio, la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dell'Ambiente - finalizzato alla riqualificazione ambientale di Giorgino, anche utilizzando le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l'obiettivo di restituire piena fruibilità all'area e alle relative pertinenze fabbricate.

"Ci si adopererà inoltre a istituire un tavolo tecnico tra tutti i soggetti competenti sul territorio di Giorgino per definire le competenze di ciascuno, nell'ottica di acquisire al patrimonio comunale le aree non demaniali e di garantire una efficace gestione dei servizi, oltre che di produrre un progetto per l'area, così che si possa concorrere a bandi e possibilità di finanziamenti per la riqualificazione urbana", sottolinea Massa.

Per quanto riguarda il progetto del rigassificatore che preoccupa fortemente i Villaggini, l'ordine del giorno appena validato (e sottoscritto da tutto il centrosinistra, dal gruppo Udc ed emendato in aula su proposta del primo cittadino) mira a instaurare una canale diretto tra il Sindaco e la Giunta del capoluogo col Presidente della Regione Sardegna e col Governo nazionale, coinvolgendo i diversi portatori di interesse, affinché si possa valutare se sia ancora opportuno realizzare il terminal GNL alla luce dei nuovi scenari e del recente accordo siglato dal governo italiano e algerino per la realizzazione del Galsi.