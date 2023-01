Rissa e tentato omicidio in un locale a Quartu, scatta il Daspo urbano per tre giovani

Nei guai anche il titolare del locale dove è avvenuto l’episodio: stop di dieci giorni

Di: Redazione Sardegna Live

Il Questore di Cagliari ha emesso il D.AC.UR. (Divieto di accesso alle aree urbane, anche detto Daspo Urbano) a carico dei tre giovani che alcuni giorni fa erano stati arrestati dagli agenti del Commissariato di Quartu S. Elena per tentato omicidio e rissa in un locale.

Gli agenti erano intervenuti dopo una segnalazione arrivata al Centro operativo per un violento parapiglia avvenuto in un locale. Un giovane, colpito con un coltello e bottiglie di vetro, era finito in gravi condizioni al Brotzu e gli autori dell’aggressione erano stati arrestati per tentato omicidio e rissa aggravata in concorso. Per due sono finiti in carcere mentre il terzo, il più giovane, è ai domiciliari.

Dopo ulteriori accertamenti degli agenti della Divisione Anticrimine e, valutato che l’episodio ha determinato un particolare allarme sociale e un grave pericolo per la convivenza civile e per la sicurezza della collettività, è scattata la misura del DACUR. Tale provvedimento – secondo quanto si legge in una nota della Polizia – vieta ai tre giovani, di accedere - dalle ore 17.00 alle ore 06.00 – a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento della provincia di Cagliari, nonché il Divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, per la durata di un anno e mezzo per il più giovane e di due anni per gli altri due.

Nei guai anche il titolare del locale. Il Questore ha emesso un provvedimento di sospensione per dieci giorni dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande.