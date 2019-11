Ospedale Nuoro, la denuncia: "Arrivano 40 posti letto aggiuntivi, ma manca il personale per gestirli"

Fsi: "Una situazione assurda"

Di: Redazione Sardegna Live

“Situazione assurda, per non dire paradossale all’ospedale San Francesco di Nuoro dove arrivano 40 nuove postazioni per i pazienti, ma mancano le unità del personale per gestirle. Sono gli strascichi della gestione precedente, fatta di tagli selvaggi, del pianeta sanità, che arrivano ad oggi” dichiara indignata la Segretaria territoriale dell’FSI (Federazione sindacati indipendenti) Mariangela Campus che ha scritto una lettera urgente ai vertici della sanità sarda e all’Assessore regionale alla Sanità.

In Unità Operativa di Geriatria, Ortopedia e Medicina per evitare che i pazienti siano costretti a sostare nei reparti in barella, e pertanto per fronteggiare l’emergenza, si è provveduto infatti all’acquisto di 40 posti letto aggiuntivi che verranno distribuiti nei diversi reparti.

La FSI si domanda se a fronte dell’incremento di 40 posti letto ci sarà anche l’integrazione di personale sanitario, quali: OSS, infermieri e medici vista la situazione di carenza attuale. A causa della precaria situazione dovuta alla grave carenza di personale, per la quale è necessario e urgente un intervento atto a salvaguardare e tutelare la salute dei pazienti e dei dipendenti, non si riesce a garantire appieno un'assistenza idonea e congrua a tutti gli utenti. L’aumento dei posti letto infatti, senza l’implementazione del personale determina un maggior impegno professionale e un maggiore carico di lavoro per il personale Infermieristico ed OSS che opera in quei reparti.

“Venendo meno i requisiti di appropriatezza clinica e di ottemperanza alla normativa vigente occorre agire subito per risolvere il problema” conclude la Segretaria territoriale dell’FSI Mariangela Campus.