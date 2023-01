Maltempo: allerta gialla per piogge e neve sopra 900 metri

La regione maggiormente interessata sarà la Gallura

Di: Redazione Sardegna Live

Nuova allerta meteo della Protezione civile regionale. Sino alla mezzanotte di mercoledì 25 gennaio avviso di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico sulla Gallura.

Inoltre, "a partire dalla serata di oggi e per buona parte della giornata di domani, 25 gennaio - si legge nel bollettino – la Sardegna sarà interessata da precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, e a carattere nevoso sopra i 900 metri. Gli accumuli al suolo risulteranno localmente superiori ai 40 centimetri".

L'avviso di condimeteo avverse e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web

Si raccomanda la massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale; guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Inoltre, è importante non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.