Oristano: nuovi controlli GDF per fermare lo spaccio di sostanze stupefacenti

L’attività si inserisce nel più ampio quadro di presidio del territorio svolto in sinergia con le consorelle forze di polizia

Di: Redazione Sardegna Live

Le Fiamme Gialle, lo scorso fine settimana, hanno svolto intensivi controlli nei luoghi di ritrovo e vita notturna giovanile (bar, pub e sale giochi) della provincia di Oristano. Le attività di controllo sono state effettuate anche mediante l’impiego di una unità cinofila antidroga, ai fini della prevenzione e contrasto allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

A Terralba, in provincia di Oristano, sono stati individuate tre persone (di cui due minorenni) in possesso di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish. Informati, rispettivamente, i magistrati di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e della Procura della Repubblica di Oristano, venivano eseguite presso le abitazioni perquisizioni locali che permettevano di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriore sostanza stupefacente ed altro materiale utile alle indagini.

In ragione degli elementi probatori emersi, i due minorenni sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio (violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/90) mentre il maggiorenne, seppur verbalizzato amministrativamente per detenzione a fine di uso personale (violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/90), è stato inoltre denunciato a piede libero per violenza, minaccia, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale perché, rifiutandosi di fornire le proprie generalità, insultava ed usava violenza, in maniera immotivata, contro i militari operanti.

L’attività si inserisce nel più ampio quadro di presidio del territorio svolto in sinergia con le consorelle forze di polizia al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, specie nei luoghi di ritrovo serale e notturno ove il rischio di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti risulta più elevato.